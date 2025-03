Cardinale ne fa fuori 6 al Milan, è rivoluzione totale: la lista dei partenti si aggiorna, i nomi pronti a far ribollire di “rabbia” la piazza

Cardinale ne fa fuori 6 al Milan, è rivoluzione totale. La Gazzetta dello Sport rivela nomi che non faranno piacere ai tifosi.

Il nuovo Milan che nascerà potrebbe davvero emergere dalle ceneri di quello visto in questa stagione. Le tensioni interne al Club stanno crescendo, e le ultime rivelazioni sulla faida interna alla società hanno lasciato tutti senza parole. Tuttavia, la situazione sembra destinata a cambiare, poiché Gerry Cardinale ha annunciato per giugno una vera e propria rivoluzione. Questa mossa segnerà un punto di svolta per il club, con scelte decisive che potrebbero rimodellare il futuro del Milan, sia sul piano dirigenziale che tecnico. I tifosi restano in attesa di capire quale forma prenderà il nuovo corso rossonero.

Un inedito piano B al Milan e una rivoluzione annunciata

Dopo la nomina di Cardinale, Furlani è impegnato in prima persona nella costruzione del nuovo Milan. Il nome principale attorno al quale ruotano le scelte dirigenziali è Fabio Paratici, ma dietro le quinte sta prendendo piede un piano B che potrebbe suscitare non poche discussioni tra i tifosi. Sul fronte mercato, invece, potrebbero esserci operazioni in arrivo che, fino ad ora, sembravano impensabili. Le mosse della dirigenza potrebbero sorprendere tutti, con scelte che potrebbero ridefinire l’identità della squadra e le sue ambizioni per le stagioni a venire. I tifosi restano in trepidante attesa.

Cardinale ne fa fuori 6 al Milan, è rivoluzione totale

Un mancato accesso alla Champions League o ad altre coppe europee potrebbe spingere la dirigenza a considerare la cessione di alcuni dei suoi giocatori più importanti, quali Rafael Leão, Mike Maignan e Theo Hernández. Parallelamente – scrive La Gazzetta dello Sport – il club valuta l’opzione di realizzare introiti vendendo calciatori attualmente in prestito in altre squadre o altre pedine considerate meno centrali nel progetto sportivo, tra cui emerge il nome di Malick Thiaw, con il Bayer Leverkusen già accreditato come interessato. Oltre a Thiaw, altri giocatori si trovano sul punto di dover definire il proprio futuro. Fikayo Tomori, difensore inglese, dopo essersi opposto a trasferimenti durante la sessione invernale di mercato, sembra ora più aperto a cambiare casacca, avendo perduto centralità nel progetto tecnico del Milan. Allo stesso tempo, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze devono affrontare il difficile compito di trovare squadre disposte a investire nel loro cartellino, complicato non solo dalla valutazione economica ma anche dall’ingente stipendio, soprattutto per Loftus-Cheek. Emerson Royal e Alessandro Florenzi sono altri due nomi che potrebbero non far parte della rosa nella prossima stagione, specialmente in mancanza di prospettive europee.

