“Scambio” di difensori tra Milan e Inter, circola una voce sorprendente: l’incredibile cambio maglia infiamma già i tifosi

Il campionato è ormai pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, e il Milan sarà di scena a Napoli per una sfida delicatissima contro gli azzurri di Conte. Conceicao starebbe valutando un vero e proprio ribaltone nell’undici titolare, con ben tre cambi significativi che potrebbero scuotere le aspettative della tifoseria. Ma a rendere ancora più elettrica la vigilia della partita al Maradona, è una voce di mercato che parla di un possibile “scambio” con i cugini nerazzurri. Una mossa che, se confermata, potrebbe portare nuove dinamiche nel derby di mercato milanese.

La suggestione Ancelotti e la voce su uno “scambio” con l’Inter

Ancora nessuna fumata bianca per la nomina del nuovo Direttore Sportivo, e chiaramente nemmeno per il nuovo allenatore. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa una suggestione davvero forte e affascinante: Carlo Ancelotti potrebbe tornare al Milan, con una prima richiesta già avanzata al Club. Sebbene sia una possibilità difficile, la voce ha già acceso l’immaginazione dei tifosi rossoneri. Tuttavia, i tifosi sarebbero sicuramente spaccati in due qualora lo “scambio” con l’Inter, che sta circolando come possibile trattativa, dovesse davvero andare in porto. Una mossa che potrebbe scuotere la piazza e il mercato.

Al centro di questo intricato scenario di mercato troviamo due difensori che potrebbero presto cambiare maglia, influenzando direttamente le strategie di Milan, Inter e Bayer Leverkusen. Da una parte abbiamo Malick Thiaw, talentuoso difensore del Milan, che ha catturato l’attenzione del club tedesco, pronto a considerarlo come sostituto ideale in caso di partenza di un altro difensore chiave, ossia Jonathan Tah. Quest’ultimo è nel mirino dell’Inter, che ricerca rinforzi per la propria retroguardia. Così, si configura un vero e proprio triangolo di mercato che potrebbe vedere i due club milanesi indirettamente coinvolti in uno scambio di pedine con la squadra della Bundesliga. Il Milan, consapevole dell’interesse del Bayer Leverkusen per Thiaw, ha fissato la cifra di 25 milioni di euro come punto di partenza per le trattative. Non si sa ancora qual sarà la risposta definitiva del club tedesco, che molto probabilmente porrà sul tavolo un’offerta concreta solo dopo aver chiarito il futuro di Tah.

