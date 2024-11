Il Milan si prepara al grande colpo dalla Premier? La chiave potrebbe essere Tomori. L’ultima indiscrezione è sorprendente.

Nelle intricate dinamiche del mercato calcistico, il Milan si trova a un bivio riguardante il proprio assetto difensivo. In particolare, l’attenzione è focalizzata sul futuro di Fikayo Tomori, difensore centrale che ha contribuito significativamente al successo della squadra nel recente passato.

Il futuro del centrale difensivo inglese sembra però essere lontano dal club rossonero, con il possibile addio fissato nell’anno 2025. Il processo decisionale è intensificato dalle performances contrastanti del giocatore e dall’interesse mostrato da importanti club della Premier League.

Il punto sulla difesa rossonera

Paulo Fonseca, attuale timoniere del Milan, sembra orientato verso un rinnovamento della retroguardia, dando spazio a nuovi talenti che possano assicurare prestazioni costanti e di alto livello. La squadra ha già visto il ritorno di Matteo Gabbia, le cui performances pre infortunio lo avevano reso imprescindibile. In sua assenza, è salito alla ribalta Malick Thiaw, il cui impatto è stato più convincente rispetto ai suoi compagni di reparto. Per Tomori, nonostante una prestazione di rilievo contro il Madrid, le recenti esibizioni non sono state all’altezza delle aspettative, rendendolo potenzialmente il più esposto a un trasferimento.

Uno “scambio” a sorpresa con la Premier

Il futuro di Tomori al Milan appare incerto, con il difensore che deve dimostrare di poter tornare al livello che aveva contribuito alla vittoria dello Scudetto. In bilico tra prestazioni altalenanti, il club valuta l’ipotesi di una sua cessione, a patto di ricevere un’offerta convincente, nell’ordine dei 25/30 milioni di euro. Il Newcastle emerge tra i possibili destini per Tomori, con la Premier League che potrebbe rappresentare un approdo naturale per il giocatore. L’addio di Tomori – scrive Milanlive.it – spalancherebbe le porte a nuove entrate per il Milan, con gli occhi puntati su Jakub Kiwior, attuale giocatore dell’Arsenal, ma con un passato nell’italiana Spezia. Il suo profilo attira l’interesse di grandi club, tra cui la Juventus, e segna un potenziale rinforzo per la difesa rossonera. L’eventuale partenza di Tomori dal Milan potrebbe innescare una serie di movimenti di mercato che vedrebbero protagonisti, oltre al Milan, anche club di Premier League e Serie A.

Sguardo al futuro

Il Milan, dunque, si avvicina a un momento cruciale per quanto riguarda la gestione del proprio reparto difensivo. Tra decisioni tattiche e strategie di mercato, la dirigenza rossonera dovrà agire con saggezza per mantenere la competitività della squadra, valutando con attenzione le offerte in entrata e in uscita. Il destino di Tomori e la possibile arrivata di Kiwior rappresentano due delle molteplici sfide che il club dovrà affrontare nel vicino futuro.

