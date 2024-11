Il Milan potrebbe mettere le mani sull’ex Inter già a gennaio. Spuntano già le cifre, affare in chiusura a gennaio?

Nel cuore del calciomercato invernale, il Milan si muove con strategia e cautela alla ricerca del giusto rinforzo per la propria mediana. La squadra rossonera, sotto la guida esperta di Zlatan Ibrahimovic e del direttore tecnico Geoffrey Moncada, è sulle tracce di un elemento che potrebbe apportare grinta e sostanza al centrocampo, vulnerato dall’assenza prolungata di Ismael Bennacer.

L’intenzione di portare al Milan un profilo con esperienze pregresse in Serie A, e addirittura nell’eterno rivale Inter, dimostra la volontà di aggiungere non solo qualità tecnica, ma anche una profonda conoscenza del campionato italiano.

Alla ricerca del rinforzo perfetto

Il Milan valuta diverse opzioni per colmare il vuoto lasciato da Bennacer, mirando a un equilibrio tra le esigenze difensive e offensive nel cuore del campo. L’obiettivo è cristallino: assicurarsi un giocatore capace di adattarsi rapidamente alla filosofia di gioco di Paulo Fonseca e di contribuire fin da subito alla causa rossonera. La classifica per ora piange e pone il Milan settimo posto, distante sette lunghezze dal quarto posto che rappresenta l’ultima posizione utile per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan ha bisogno di correre e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe iniziare a farlo proprio partendo dal mercato con un’idea davvero suggestiva che potrebbe far discutere.

Un ex Inter per il Milan?

Tra i nomi che circolano con insistenza per il rinforzo del centrocampo milanese figura Cesare Casadei, giovane promessa italiana attualmente in forza al Chelsea ma con scarsi spazi nel club londinese. La sua situazione in Inghilterra, complicata da una concorrenza elevata e da poche occasioni per mettersi in mostra, potrebbe giocare a favore del Milan, interessato a valutarne le prestazioni in prestito prima di un eventuale riscatto. Il possibile arrivo di Casadei al Milan rappresenterebbe un’opportunità non solo per il giocatore, desideroso di rilanciarsi in un contesto prestigioso e partecipare alla Champions League, ma anche per un Chelsea intenzionato a snellire un organico troppo ampio già a gennaio. La formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro – scrive Milanlive.it – risulterebbe vantaggiosa anche per i rossoneri, che potrebbero valutare con calma l’impatto del giocatore prima di un investimento definitivo.

Moncada, Furlani e Scaroni

Un buon affare per il Milan, ecco perché

Il percorso di Casadei vanta già diverse tappe, tra cui un trasferimento al Chelsea per una cifra che, bonus inclusi, si aggira sui 20 milioni di euro. Nonostante le aspettative, le difficoltà nel trovare continuità lo hanno portato a vivere esperienze in prestito presso altri club inglesi come il Reading e il Leicester. Un fattore che potrebbe influenzare positivamente la trattativa è l’affetto del centrocampista per i colori rossoneri, confessato dallo stesso giocatore che da bambino tifava per il Milan.

LEGGI ANCHE Il colpo di mercato del Milan lo “regala” Ancelotti: dal Real Madrid un big per Fonseca

Leggi l’articolo completo Un ex Inter per il Milan? Spuntano le cifre, l’affare può essere chiuso già a gennaio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG