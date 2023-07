Scambio Lukaku-Vlahovic, ancora nessun accordo sul conguaglio economico ai bianconeri. Ecco la posizione del Chelsea

Come riferito da Fabrizio Romano, non c’è ancora l’accordo economico tra Juve e Chelsea sul conguaglio per lo scambio Vlahovic-Lukaku.

La dirigenza dei Blues deve ancora prendere una decisione. Il club inglese aveva già rifiutato lo scambio con Vlahovic nel corso del mese di luglio, ora è arrivata l’apertura.

