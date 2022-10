Scaroni: «Il Chelsea incassa dallo stadio più del doppio di quello che incassa il Milan…». Le parole del presidente rossonero

Paolo Scaroni ha parlato della differenza tra Chelsea e Milan durante il nuovo incontro del dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadio. Ecco le parole del presidente rossonero:

«Noi ieri abbiamo perso del Chelsea, non voglio parlare di calcio ma di soldi: il Chelsea incassa dallo stadio più del doppio di quello che incassa il Milan. Sono stato a Stamford Bridge, ho visto come è strutturato che tra l’altro è nel centro di Londra, non ha certo gli spazi di altri impianti ma comunque il Chelsea nettamente più del doppio di quello del Milan. Competere con club che hanno mezzi finanziari nettamente più alti dei nostri ci fa partire in stato di inferiorità. I soldi non sono tutto, ma giocano un ruolo molto grande. Vogliamo dotare Milan e Inter di uno stadio che ci consenta di avere ricavi e offrire spettacolo che hanno i nostri concorrenti europei»

