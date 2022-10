Messina sul rigore in Milan-Chelsea: «Non puoi arbitrare solo con il manuale delle regole». Le parole del coach dell’Olimpia Milano

Ettore Messina ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rigore regalato al Chelsea contro il Milan. Ecco le parole del coach dell’Olimpia Milano:

«Nella pallacanestro abbiamo il grande dibattito sul fallo antisportivo. La cosa che accomuna i due sport è che non è facile per un arbitro, se non ha un background da giocatore. Non puoi arbitrare solo con il manuale delle regole perché le situazioni non sono tutte quante uguali».

The post Messina sul rigore in Milan-Chelsea: «Non puoi arbitrare solo con il manuale delle regole» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG