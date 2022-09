Scaroni: «L’attenzione costante ai grandi temi sociali e del supporto fanno parte del DNA del Milan». Le parole del presidente rossonero

Paolo Scaroni ha parlato in occasione dell’incontro con Shevchenko dell’importanza e dell’attenzione costante ai grandi temi sociali. Ecco le parole del presidente del Milan e della Fondazione Milan:

«L’attenzione costante ai grandi temi sociali e il supporto alle diverse situazioni d’emergenza fanno da sempre parte del DNA del nostro Club che in quanto istituzione sociale sente la responsabilità di contribuire tramite azioni concrete a promuovere un cambiamento positivo nella società. Siamo orgogliosi di essere al fianco di una leggenda come Shevchenko nel sostenere chi ne ha più bisogno e il nuovo progetto a Irpin, come la sua gradita visita di oggi, testimoniano la volontà di proseguire insieme in questo percorso».

