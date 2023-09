L’ex Inter Schelotto si è espresso a Cronache di spogliatoio, tornando sul suo gol nel derby contro il Milan

Schelotto si è espresso così sul suo celebre gol nel derby tra Inter e Milan:

«Il giorno dopo sono andato dal tatuatore e mi son fatto la data del derby che ho qua. Mi ricordo che alla fine della partita Moratti è venuto dentro al campo, mi ha abbracciato e camminando mi disse: ‘Guarda tutti i tifosi, vedrai che la gente non si dimenticherà mai di questo gol’. Quando andavamo in ritiro in stanza ero con Ricky Alvarez. Avevamo fatto la sfida che chi entrava e faceva gol si faceva un tatuaggio. È stato così e il giorno dopo sono andato dal tatuatore».

