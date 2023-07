Nicolò Schira ha espresso le motivazioni per cui l’Inter ha più possibilità d’ingaggiare Alvaro Morata, a discapito della Roma

Come si legge sull’editoriale di Derby Derby Derby che porta la firma di Nicolò Schira, sia l’Inter che la Roma hanno delle cartucce da sparare per l’acquisizione di Alvaro Morata.

I nerazzurri, però, sarebbero in vantaggio:

MORATA- I giallorossi ieri hanno hanno incontrato l’agente della punta (Juanma Lopez), che oggi pomeriggio vedrà i dirigenti interisti. La Roma ha messo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni a stagione più bonus. Gli stessi che può offrire l’Inter che ragione pure su un triennale da 5,5 annui per scavalcare i capitolini. Se per la Roma sono in pressing Mourinho e Dybala (ha fatto da padrino a Bella, l’ultima figlia nata dal matrimonio tra Morata e Alice Campello), i nerazzurri hanno in Simone Inzaghi il principale sponsor della punta.

L’Atletico Madrid per cedere l’ex Juve chiede i 21 milioni della clausola rescissoria, anche se c’è la sensazione che alla fine possa accontentarsi di 15-16. Marotta e Ausilio sono pronti ad offrirne 12 più 3 di bonus. Basteranno? Vedremo. Intanto l’Inter, che ha ceduto Onana al Manchester United per 55 milioni (bonus inclusi), conta di chiudere in settimana l’acquisto di Sommer dal Bayern Monaco (accordo biennale).

