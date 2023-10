L’allenatore del Benfica Roger Schmidt ammette la superiorità dei nerazzurri anche se recrimina su un episodio.

L’Inter torna a vincere in Champions League dopo il pareggio contro la Real Sociedad; battuto 1-0 il Benfica. A fine gara Roger Schmidt ha parlato così del match in conferenza stampa. “Complimenti all’Inter, hanno meritato la vittoria e creato di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, c’era un rigore chiaro per un fallo di Barella su Neres. Poi è cambiato tutto, può succedere quando giochi contro l’Inter. Abbiamo perso tanti palloni, ma alla fine siamo rimasti in gara solo grazie al portiere. Dobbiamo accettare questa sconfitta“.

Il rammarico

“Ci sono fasi diverse in una partita, è normale che l’Inter ti metta sotto pressione e crei occasioni. Avremmo potuto sfruttare meglio alcune situazioni nel primo tempo, prendere decisioni migliori. Dopo il gol e l’infortunio abbiamo messo giocatori diversi davanti. Penso che sia stata una vittoria meritata, ma la storia sarebbe potuta andare diversamente nel primo tempo. Bah ha un problema al piede, per Di Maria guaio muscolare“.

Chance di qualificazione agli ottavi

“Possiamo qualificarci in 4 partite, il destino è ancora nelle nostre mani. Ogni match sarà una finale, a partire da San Sebastian“.

Sull’Inter

“Hanno lo stesso allenatore, molti dei giocatori determinanti della scorsa stagione in rosa e una grande panchina. Sono stati quasi campioni, anche in finale tutto era possibile col City. Vedremo cosa succederà, a partire dagli ottavi vedremo chi sarà la squadra favorita“.

