Schmidt gode ancora: «Vincere in casa della Juve è stato importante». Le dichiarazioni dell’allenatore del Benfica

Schmidt, allenatore del Benfica, al Thinking Football Summit di Oporto è tornato sulla vittoria contro la Juve allo Stadium nel girone di Champions League dell’anno scorso. Queste le dichiarazioni riportate da FcInterNews.

LE DICHIARAZIONI – «Vincere in casa della Juventus è stato molto, molto importante per il resto della fase a gironi. E’ stato positivo per i giocatori perché credo abbiano mostrato, per la prima volta in Europa, il calcio di alta pressione giocato, con grande convinzione, contro una grande squadra internazionale. Era una partita fondamentale e i giocatori ci credevano ancora di più, cominciando a fidarsi dei compagni e del piano di gioco».

