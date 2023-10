Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Benfica Schmidt alla vigilia della gara contro l’Inter di Simone Inzaghi

«Rispettiamo molto l’Inter per la squadra che è. Mi aspetto un’Inter molto simile a quella dell’anno scorso. È andata in finale di Champions, non ha perso tanti giocatori e gioca un ottimo calcio, è una grande sfida giocare contro di loro. L’anno scorso potevamo addirittura vincerla. Lautaro Martinez? L’ultima partita è stata eccezionale, ha fatto 4 gol in una ventina di minuti. Lui è molto intelligente nel posizionarsi e nel trovare il tempismo giusto, ha anche finalizzazione per cui è un top player».

