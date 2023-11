L’allenatore del Benfica Roger Schmidt ha parlato alla vigilia della partita con la Real Sociedad in Champions: le dichiarazioni

Alla vigilia di Real Sociedad-Benfica, il tecnico Roger Schmidt parla così del girone D, nel quale milita anche l’Inter.

LE PAROLE– «Crediamo che quando siamo al meglio possiamo vincere ovunque. Dobbiamo concentrarci sul gioco e iniziare a vincere, altrimenti per noi le competizioni europee sono finite. Abbiamo lavorato per essere qui e domani dobbiamo lavorare per questo obiettivo».

