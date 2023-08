L’Inter pensa al piano B Perr Schuurs: il difensore del Torino finisce nel mirino

L‘Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio alla pista Pavard. Tmw riporta l’interesse dei nerazzurri per Schuurs.

«Secondo quanto raccolto da Tmw i nerazzurri avrebbero riallacciato i contatti per Perr Schuurs del Torino, che piace molto ad Inzaghi e alla dirigenza e che in caso di naufragio dell’operazione Pavard potrebbe tornare ad essere un nome valido e concreto per la retroguardia dei nerazzurri».

L’articolo Schuurs, arriva la conferma: l’Inter ha riallacciato i contatti con il Torino proviene da Inter News 24.

