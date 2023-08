Calciomercato Milan, cosa succede da qui al gong finale? La strategia del club rossonero nei prossimi giorni

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan, senza ombra di dubbio tra le regine di questa sessione. Il club rossonero farà ancora qualche mossa in entrata

La strategia sembra essere chiara: soltanto nel caso in cui si presenteranno delle occasioni negli ultimi giorni il Milan farebbe qualche movimento in entrata. Ma la sensazione è che Pioli si aspetti ancora qualcosa soprattutto in attacco.

