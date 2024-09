Mario Balotelli ha criticato con parole forti le ultime uscite di Boban, in particolare quelle rivolte a Fonseca dopo Milan-Liverpool. Paulo Fonseca, dopo essere stato sulla graticola, ha riconquistato la fiducia del popolo rossonero regalando al Milan la vittoria del derby dopo che, per sei volte consecutive, era stata l’Inter a potersi fregiare di tale onore. Cancellate, o meglio dire archiviate, le critiche dopo al sconfitta casalinga contro il Liverpool che, a onor del vero, aveva fatto molto clamore al punto che l’esonero di Fonseca sembrava davvero imminente. I detrattori del portoghese, dopo l’incornata di Gabbia, ha ammainato le loro bandiere polemiche cariche di polemiche ma, attorno al Milan, si riaccende un nuovo caso destinato a far discutere e che ha come protagonisti Balotelli e Boban. Il precedente I rapporti tra Balotelli e Boban, già in passato, hanno fatto registrare più di qualche frizione. Il carattere esuberante di SuperMario, da […]

Leggi l’articolo completo Scintille tra Balotelli e Boban, volano parole grosse: ecco perché, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG