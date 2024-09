Pierre Kalulu ha trovato a Torino, sponda bianconera, una nuova vita professionale. La Juve potrebbe decidere di riscattarlo in tempi brevi. L’estate ha rappresentato per il Milan un periodo di grandi sfide sotto il profilo delle cessioni sul mercato. Tra obiettivi di rinnovamento della rosa e la necessità di alleggerire il monte ingaggi, la squadra rossonera si è trovata ad affrontare non poche difficoltà nella ricerca di club interessati ai propri esuberi. La gestione di queste operazioni si sta rivelando cruciale non solo per il bilancio del club ma anche per le sue ambizioni future. In questo scenario si inserisce l’attenzione della Juventus per il difensore Pierre Kalulu, attualmente in prestito ai bianconeri, delineando una strategia a lungo termine che potrebbe influenzare gli equilibri tra le due squadre. Il complesso mercato estivo del Milan Durante l’ultimo mercato estivo, il Milan si è concentrato su un’ampia ristrutturazione della squadra guidata da […]

