I nerazzurri seguono la crescita di tutti i propri giocatori in prestito ma sembra che per uno a fine stagione ci sarà l’addio. È stato un week end da sogno per i 3 Esposito: 2 sono ancora di proprietà dell’Inter, Sebastiano e Francesco Pio ma per il primo si prospetta un futuro lontano da Milano. Un addio ormai definito Il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante originario di Castellammare di Stabia, pare delinearsi lontano dall’Inter; è quanto sostiene FcInterNews. Le probabilità che possa indossare nuovamente la maglia nerazzurra sono infatti esigue. Il giovane attaccante, attualmente in prestito all’Empoli, sta dimostrando il suo valore, nell’ultima partita ha realizzato un goal decisivo contro il Cagliari. Il club toscano, impressionato dalle sue prestazioni, sembra orientato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro per assicurarsi in via definitiva le prestazioni dell’attaccante. Altri scenari Nel caso in cui Esposito dovesse fare […]

