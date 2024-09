Nei nerazzurri che hanno conquistato solo 5 punti in altrettante gare non c’è solo Lautaro non al top della forma. In questo inizio di stagione culminato con la sconfitta nel derby di domenica sera, l’Inter si è trovata ad affrontare problematiche legate alla condizione fisica di 4 delle sue colonne portanti; ecco l’analisi del Corriere dello Sport. Il digiuno del capitano Lautaro Martinez, miglior giocatore e capocannoniere dell’ultima Serie A, mostra segni di ritardo nella preparazione atletica e questo si riflette nelle prestazioni sul campo. Le sue difficoltà hanno un impatto notevole sull’andamento della squadra. L’attaccante argentino non è riuscito a segnare nei primi 5 incontri della stagione, un dato che lo spinge ad ammettere la necessità di un ulteriore impegno personale per riacquisire la forma ottimale. Questioni fisiche e tecniche nel centrocampo Calhanoglu e Mkhitaryan ricoprono ruoli critici nella creazione del gioco dell’Inter, ma entrambi affrontano ostacoli che minano […]

