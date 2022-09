Sconcerti: «Champions? Non mi sono meravigliato del Milan». Le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW del turno delle italiane in Champions League. Ecco le parole del giornalista:

«Il livello delle squadre si deve misurare in Champions. Lì abbiamo fatto 4 punti su 12, che sono pochi. Abbiamo incontrato avversari importanti, c’è da dire. Non mi sono meravigliato del Milan, perché a Salisburgo in casa vincono in pochi o nessuno. Vedo una difficoltà del Milan in trasferta, forse perché gli avversari corrono di più, e ha situazioni da assestare. La più in crescita in prospettiva credo sia la Juventus. Perché credo che il suo peggio lo abbia già dato. E anche se Allegri non è un giochista ma dà regolarità di comportamento, in Italia farà tanti punti. Il Napoli sta dando il suo meglio ora e si vede. E’ un campionato che ama contraddirsi»

