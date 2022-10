Mario Sconcerti ha analizzato il momento di Charles De Ketelaere: il belga al momento gioca senza fiducia in se stesso

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di De Ketelaere:

«E’ fuori partita, si vede, basta guardarlo in faccia. E’ un ragazzo che deve abituarsi a capire cosa gli viene chiesto. Non ha fiducia in se stesso in questo momento. Non sono in discussione i suoi mezzi, ma deve crescere. Non riesce a capire che cosa gli si chiede, è sempre incerto sul cosa fare col pallone, non gioca spontaneamente. E’ un problema ora».

