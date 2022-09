Mario Sconcerti, noto giornalista, ha affrontato l’argomento relativo agli errori degli arbitri nell’ultima giornata di Serie A

Ospite di TMW Radio, Mario Sconcerti ha dichiarato:

«Accetto sempre quello che succede sul campo. L’errore dell’arbitro lo considero facente parte del gioco, come gli errori dei giocatori. Di sicuro va migliorato, ma non so quanto abbia peggiorato. Oggi c’è sempre bisogno di un conforto elettronico. E’ una tecnologia guidata da un altro uomo, non dobbiamo dimenticarcelo. Non ricordo un gol annullato alla Juve contro una piccola-media squadra al 95′, con decisione unanime di arbitro e VAR. Credo che le immagini stiano costringendo tutti ad essere in buonafede, nessuno può più sbagliare davanti a 4-5 milioni di persone. Oggi con la TV e col VAR, o pensiamo che tutti gli arbitri siano corrotti, ma non lo penso, oppure dobbiamo pensare che l’errore dell’arbitro fa parte del gioco. Oggi si parla di questo e non della pessima prestazione della Juventus, di cui non sento più parlare».

