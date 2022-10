L’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha sottolineato come l’apporto delle riserve abbia dato un senso alla partita della Juve a Lisbona, rendendo meno amara la sconfitta per 4-3 con il Benfica: «Da un disastro è diventata una sconfitta di misura, tutto grazie a Iling, ragazzi inglese di 19 anni, imprendibile sulla fascia sinistra. In dieci minuti ha affondato il suo avversario diretto fino a farlo sostituire, negli altri dieci si è rimesso da solo la partita quasi in linea. Non è bastato, non poteva bastare. Il Benfica per settanta minuti è stata una delle quattro migliori squadre europee».

