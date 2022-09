Ecco le parole di Sconcerti ai microfoni di TMW, così il giornalista parla dell’Inter e dell’infortunio di Brozovic.

Sono queste le parole del giornalista Sconcerti, che a TMW parla così dell’Inter e del centrocampista Brozovic: “Fino ad adesso non ha dimostrato troppa fiducia in Asllani, arriva una partita importante e servirà un uomo d’esperienza forse. Quando Brozovic si è fermato, l’Inter ha sempre pagato pegno. Finora aveva deluso, è vero, vedremo come lo sostituirà. Io mi affiderei sempre a Mkhitaryan. Asllani di situazioni così ne ha già passate, mi sembra che sia Inzaghi che lo veda molto poco e ci deve essere un perché.“

Marcelo Brozovic

A Radio Radio, Alessandro Austini la pensa così sulla prossima sfida: “A San Siro tutti possono perdere contro l’Inter, ma quello che vorrei vedere è una buona partita. L’approccio delle ultime tre gare contro la squadra di Inzaghi è stato disastroso. Vorrei una Roma che non ha paura, non deve avere un atteggiamento rassegnato ancor prima di entrare in campo. Io ad oggi, firmerei per un pareggio, nonostante la rosa giallorossa ha qualità.“

