Sono queste le parole in conferenza stampa dalla nazionale olandese di Dumfries, ecco le parole dell’esterno dell’Inter.

Ecco le parole in conferenza stampa di Denzel Dumfries che parla dopo le partite della sua Olanda, si esprime così l’esterno dell’Inter: “Si sa che quest’anno ci sarà un programma di gare difficile. Ma tutti sono preparati per questo. Si tratta di ascoltare attentamente il tuo corpo. Dobbiamo mantenerci in forma per poter competere. Ci sono molti esperti nei club che mi tengono d’occhio. E come giocatore devi anche controllarti attentamente.“

Denzel Dumfries

Conclude così l’esterno nerazzurro: “È un programma molto fitto e tutti vogliono affrontarlo in forma. Anche se non credo che l’enfasi sia sulla Coppa del Mondo nei club. Tengono il conto delle partite perché dobbiamo vincere ogni partita e abbiamo bisogno di giocatori in forma per farlo. Non faccio altro che il normale. Sono abituato al calcio europeo. Uso lo stesso programma. Ora tornerò nel mio club e voglio essere al top della forma. Ognuno è anche abbastanza vecchio e saggio da perseverare e saper gestire il proprio corpo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG