Ecco le parole di Mario Sconcerti che parla dell’Inter al Corriere della Sera dopo la bella vittoria contro il Sassuolo di ieri: “L’Inter ha vinto con merito in casa del Sassuolo. Anche qui troppa differenza in campo. È bastato un piccolo ritorno di Dumfries per squilibrare la partita“.

Conclude così il famoso giornalista: “L’Inter non è squadra agile, ha bisogno della forza verticale di Dumfries. Dimarco crossa bene, ma Dumfries salta l’uomo, quindi prende profondità, è l’unico che possa farlo. Dzeko è arrivato con l’antica puntualità sui palloni da centravanti. Una vittoria che non risolve ma tiene tutto in strada“.

Insomma tutti si allineano che forse la vittoria contro il Barcellona ha cambiato la situazione in casa nerazzurra.

