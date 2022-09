Sono queste le parole del giornalista Mario Sconcerti sul belga Charles De Ketelaere, parla così dei rossoneri del Milan.

Ecco le parole di Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera sul Milan ma soprattutto su Charles De Ketelaere: “De Ketelaere è stato molto irriso sui social, ma soprattutto dagli avversari che temono diventi una grande sorpresa. È un ragazzo di 21 anni che in Belgio ha giocato in troppi ruoli, nel Milan ha compiti tattici delicati, è normale abbia difficoltà. Diaz si muove di più, ma chiude poche volte l’azione. De Ketelaere ha la grammatica di Proust, ma è come sbagliasse la carta su cui scrivere. Ha un piccolo disagio continuo, da artista che ha cambiato mondo. Per favore, aspettatelo.”

Charles De Ketelaere

Intanto l’ex Juventus, Franco Causio alla Gazzetta dello Sport, parla di Leao: “Migliori giocatori in circolazione? Mbappé, Haaland e Leao che però ancora non sa quanto è forte. Certo, Mbappé ha Neymar accanto. Ma, se va a vedere un Milan-Udinese 3-3, io faccio a Zico lo stesso ‘scavetto’ di Neymar e lui segna in rovesciata.“

