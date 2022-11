Sconcerti: «Non credo che chi andrà al Mondiale abbia lo stesso impeto di una giornata normale». Ecco le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW dell’ultimo turno di Serie A. Ecco le parole del giornalista:

«Credo che staranno molto attenti. Anche se poi dipende da giocatore a giocatore, non tutti sono presi da certe cose quando sono in campo. Veramente ora si rischia molto su una cosa che capita 1-2 volte nella vita di un calciatore. Non credo che chi andrà al Mondiale abbia lo stesso impeto di una giornata normale».

