Il giornalista Mario Sconcerti dedica colonne al Corriere della Sera sul derby perso dall’Inter contro il Milan.

Sono queste le parole in colonna dedicate da Mario Sconcerti al Corriere della Sera sull’analisi del derby tra Milan e Inter: “Non ho capito l’assenza di Dzeko nell’Inter, Correa non ha l’anima per queste partite. L’altro assente è stato Dumfries, nervoso e incapace di capire la sua partita tra Theo e Leao. Ma sono mancati soprattutto i più talentuosi, Barella e Calhanoglu, dominati dagli avversari diretti. L’Inter è stata quasi tutta nella differenza di Dzeko che ha da solo rimesso in linea la partita e spinto nel gioco Lautaro.”

Edin Dzeko

Aggiunge: “In fondo a una gara indubbiamente meritata dal Milan si ha così la sorpresa di trovare Maignan secondo migliore in campo dopo Leao. Non ho visto due squadre corrette, equilibrate, forse in un derby non è possibile. Ho visto una grande partita a inseguirsi fra avversari che devono finire di capirsi. L’Inter fa più fatica a prendere qualità nella lotta, prende tanti gol e impiega molto a darsi spessore.” Conclude così.

