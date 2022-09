Olivier Giroud ha parlato anche del prossimo Mondiale in Qatar: l’attaccante del Milan non sa ancora se verrà convocato

Intervistato da Telefoot, Olivier Giroud ha parlato così del Mondiale in Qatar:

«Non so nulla onestamente, anche perché non sono l’allenatore. Ma ovviamente deve essere un obiettivo. Con la mia storia con la Francia, avere la possibilità di giocare un 3° Mondiale è una chance. Non dico che non ci penso, o che non è un obiettivo, sarebbe una sciocchezza. L’obiettivo numero 1 è la vita quotidiana con il Milan, la Francia è ancora un bonus».

