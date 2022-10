Ecco le parole di Sconcerti a Pressing, discute del Milan ma soprattutto fa i suoi personali complimenti a Stefano Pioli.

Mario Sconcerti, a Pressing parla del Milan, lo fa con toni di complimento, non sono alla squadra, ma soprattutto a Pioli, ecco le parole: “A Verona è stato quasi un capolavoro di Pioli, l’ha gestita con il telecomando. Ha fatto giocare un centrocampo inedito, poi ha messo quello titolare nella ripresa quando il Verona era più stanco. Sono sorpreso da questo Milan perchè è da qualche partita che non vedo il vero Leao che è colui che fa la differenza. C’è stata anche un po’ di fortuna, ma Pioli non sta sbagliando una mossa.“

Insomma per il famoso giornalista, il vero artefice dei miracoli rossoneri è Stefano Pioli, che riesce a gestire e reinventare il Milan come meglio crede ogni partita senza perdere qualità. C’è da dire che senza il vero Leao, i rossoneri perdono la prima punta verso gli avversari, non in senso di ruolo ma di indice di pericolosità.

