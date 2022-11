Mario Sconcerti parla così del momento di Charles De Ketelaere. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

«De Ketelaere? Non può continuare così. E’ spaesato ogni volta che entra. Il vero risultato pratico è che hai sostituito Kessiè con Pobega, che non è così automatico, De Ketelaere non ce l’hai e quindi non hai nè una riserva di Tonali nè di Bennacer. E così perde tanto. La Cremonese c’è andata vicina a risultati importanti, però ieri mancavano anche Theo Hernandez e Leao, erano due assenze serie. Leao non ride più, c’è una situazione che sta pesando sul giocatore.»

