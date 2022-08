Scontro Conte Tuchel, il tecnico del Chelsea torna a parlare di quanto accaduto con il collega: le dichiarazioni

Thomas Tuchel, in conferenza stampa, è tornato a parlare dello scontro avuto con Antonio Conte.

LE PAROLE – «Non capisco perché io ho preso una squalifica e l’altro allenatore no, eravamo in due in quella situazione. Ci sono due lati di questa storia: una è che ho preso un cartellino rosso e sicuramente ho avuto un comportamento di cui non vado fiero. È dura da accettare però nel contesto in cui è successo, le cose non sono cominciate con una stretta di mano. Abbiamo avuto entrambi un ruolo in quello che è successo ed entrambi siamo stati espulsi. Capisco quindi la squalifica e la multa, ma non perchè l’altro allenatore non ha avuto lo stesso trattamento».

