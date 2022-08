Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico del Milan, Stefano Pioli che ha parlato della sfida contro il Bologna.

Sono queste le parole di Stefano Pioli tecnico del Milan in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, così su Leao: “Leao deve abituarsi a essere raddoppiato. C’era un fallo clamoroso dove non bastava il cartellino giallo, ci voleva il rosso e il Var doveva intervenire.“

Aggiunge: “È un ragazzo sereno, determinato. Per come si sta preparando non vedo un ragazzo nervoso. Con l’Udinese ci può stare che non sia stato al meglio della condizione e che non abbia trovato la posizione. Lui deve pensare a migliorarsi e sta salendo di livello.“

Stefano Pioli

Conclude sul valutare i calciatori: “Domani è la partita più importante. Per domani metterò in campo la migliore, anche in base agli avversari. Con il Sassuolo potrebbe essere diverso, in base alla condizione ed alla prestazione del singolo. Se avrò la disponibilità, le mie scelte saranno più difficili ma allo stesso tempo più facili.“

