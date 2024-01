Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin hanno discusso animatamente dopo il match tra Inter e Verona: il dialogo pungente

Nel salotto di Pressing gli animi si surriscaldano: protagonisti Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin, che riguardo Inter Verona parlano così:

ZAZZARONI – «Credo che quello che è accaduto a San Siro è allucinante, l’avete visto tutti in live. Poi non ne faccio una questione di Inter, Juventus, Milan… Non me ne frega assolutamente nulla. Nasca ha precedenti illustri, che cosa ha guardato? È una gomitata volontaria nell’azione del gol. Questi non si redimono conto che minano la credibilità di una categoria. È un errore talmente lampante che mettono in discussione tutto. Mi chiedo cosa passa nella testa di questi specialisti del Var in certi momenti. È un fatto oggettivo, come era oggettiva la palla fuori di quest’anno. Poi voi avete fatto vedere anche altri episodi che non lo sono…»

BIASIN – «Sono successe tantissime cose quest’anno. Tu (Zazzaroni ndr) lo stai già trasformando in un processo all’Inter però. È questo che non va bene. Ed è quello che nelle ultime 24 ore ho visto fare a tutti i media».

ZAZZARONI – «Non ci sto, non cominciamo con ste menate! Ho detto Inter, Milan, Juventus. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto».

BIASIN – «Tu hai detto che questo è un fatto oggettivo e gli altri no. Giusto?»

ZAZZARONI – «No, io ho parlato di un episodio, quello della Juventus, in cui la palla era fuori. Non mi ascolti. Dovresti anche sentire quello che dico e non partire con un pregiudizio».

