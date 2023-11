Filippo Scotti, calciatore del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Borussia Dortmund

Le parole di Filippo Scotti, calciatore del Milan Primavera, al termine del match contro il Borussia Dortmund ai canali ufficiali del club:

«Sicuramente questa partita è stata la ciliegina sulla torta, la stavamo preparando già da u paio di giorni. Siamo stati bravi non c’è niente da dire, sia dal punto di vista caratteriale, fisico, tecnico. Siamo una grande squadra e l abbiamo dimostrato. Festeggiamo come giusto che sia, domani recuperiamo e siamo pronti per andare a Roma. Siamo una grande squadra, lo diciamo anche quando siamo con il mister nelle riunioni. Noi ci conosciamo persona per persona e non dobbiamo perdere quella cattiveria che abbiamo in campo e fuori dal campo. Dimostriamo di essere il Milan sempre. Sappiamo i grandi traguardi a cui stiamo andando incontro, è giusto continuare su questa strada senza mai perdere l’attenzione. Siamo una squadra che non si basa sull’età. Abbiamo grinta, carattere, amor proprio, non ci preoccupiamo di queste cose e continuiamo così perché stiamo facendo davvero bene»

