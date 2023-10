Simone Barone, campione del Mondo nel 2006, ha detto la sua sulla lotta scudetto, menzionando l’Inter e altre 2 candidate

Ospite al Festival Dello Sport, Simone Barone si esprime così sulla lotta scudetto, facendo riferimento all’Inter come una delle candidate principali al titolo.

LE PAROLE- «Le favorite sono le solite: la Juventus, l’Inter, il Milan. Poi bisognerà aspettare un po’ per capire chi andrà o meno nelle coppe europee. Sulla carta la Juventus è quella che può avere qualcosina in più perché non gioca le coppe, ma sono tutte cose che possono cambiare col mercato e con le varie dinamiche».

L’articolo Scudetto, Barone predice: «In corsa ci sono Inter e altre 2» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG