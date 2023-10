Henrikh Mkhitaryan è vicino alla scadenza di contratto con l’Inter, i nerazzurri hanno urgenza di prolungarlo: l’idea

L‘Inter apparecchia il tavolo per il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan, considerandola una grande urgenza al momento.

Come si legge su Il Giorno, l’idea dei nerazzurri è quella di proporre il rinnovo fino al 2025, con opzione per un’altra stagione.

MKHITARYAN- «E’ il calciatore per cui c’è al momento maggiore urgenza di trovare un accordo, considerato che il contratto del centrocampista è in scadenza alla fine della stagione in corso. La dirigenza vorrebbe rinnovare per un altro anno, magari con opzione per una stagione ulteriore, a cifre non troppo diverse dai 3,8 milioni attualmente percepiti».

L’articolo Rinnovo Mkhitaryan, per l’Inter è urgente trovare un accordo proviene da Inter News 24.

