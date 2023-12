Massimo Brambati mette preoccupazione all’Inter parlando della corsa allo scudetto e del pericolo costituito dalla Juve

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati si esprime così sullo scudetto e sulle possibilità di Inter e Juve di vincere il titolo.

LE PAROLE- «Per me la Juve è una 500 che va al massimo. Poi potrebbe avere uno spazio ulteriore di crescita se crescono i giocatori in attacco e cominciano a diventare più determinanti. E soprattutto se a gennaio completano il reparto di centrocampo che è carente anche a livello numerico. Non deve distanziarsi troppo dall’Inter e deve continuare a volare basso, come ha fatto finora. Ha ottenuto risultati importanti, anche sorprendenti»

