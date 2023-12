Brambati ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti di Allegri, e sulla lotta scudetto tra la sua Juventus e l’Inter

A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così della Juve di Allegri vista la lotta scudetto contro l’Inter.

BRAMBATI – «Non credo sarà una partita che ruberà l’occhio dello spettatore. Credo che la vinceranno paradossalmente coloro che difenderanno meglio, con più convinzione e compattezza. Credo che siano due allenatori e due squadre che difendono molto bene, non solo con i difensori ma di squadra proprio.Vanno fatti i complimenti ad Allegri per aver inserito tanti giovani e rilanciato altri, vedi non solo McKennie ma anche Kean».

L’articolo Scudetto, Brambati: «Vincerà chi avrà la difesa migliore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG