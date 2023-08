Ecco le quote di Inter e Juventus in ottica scudetto, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A: i dettagli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’Inter è in vantaggio sulla Juve riguardo le quote per la vittoria dello scudetto.

QUOTE INTER– Secondo i bookmakers a pochi giorni dall’inizio della serie A la squadra nerazzurra è favorita nel testa a testa con la Juve: quota 1.57 su Sisal e 1.70 su Netbet, Novibet e Betway.

QUOTE JUVE– Per ora, comunque, i bookmakers vedono i bianconeri sfavoriti nel testa a testa contro l’Inter: quota 2.00 per Netbet, Novibet e Betway, 2.25 per Sisal. Ma la corsa è lunga e finirà solo nel maggio del 2024.

