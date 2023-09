Scudetto Juve, l’ex bianconero ci crede: «Una cosa avvantaggia Allegri». Le dichiarazioni in esclusiva

L’ex Juve Manfredini in esclusiva a Juventusnews24 ha detto la sua sulle possibilità di vittoria di scudetto per i bianconeri.

SCUDETTO – «La Juve, come ho detto già in passato, è una seria candidata perché non ha le coppe e può concentrarsi maggiormente sul campionato, sul lavorare settimanalmente per preparare le partite. Questo è un grande vantaggio perché poi non sprechi energie nelle gare infrasettimanali».

