Sono bastati appena 44 secondi a Comenencia per lasciare il segno e trovare il primo gol con la maglia della Juventus Next Gen alla prima da titolare in bianconero.

L’olandese si è incuneato nell’area del Rimini con i tempi giusti e di testa, in tuffo, ha sorpreso il portiere Colombo da pochi passi sfruttando al meglio un assist di Hasa dalla sinistra.

