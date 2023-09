Claudio Onofri, ex calciatore, si è espresso sulla lotta allo scudetto e su quali squadre potrebbero aggiudicarsi il titolo

Ai micrifoni di Radio Marte, l’ex calciatore Claudio Onofri dice la sua sul campionato e sulle squadre meglio attrezzate a vincere lo scudetto: Inter, Milan e Napoli.

LE PAROLE- «L’anno passato il Napoli non aveva avversari, ora se la gioca con Inter e Milan. Tatticamente nella stesura della manovra del Napoli manca forse ancora qualcosa. Il modulo è più o meno lo stesso, ci sono situazioni in cui devi fare crescere i giocatori che fanno la differenza, ho visto un Napoli che sembrava attenersi al trend consolidato da Spalletti, non credo sia questo il motivo del ko con la Lazio»

