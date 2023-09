Il tecnico nerazzurro dovrebbe avere abbondanza in vista della stracittadina di sabato prossimo: tornano a disposizione anche gli infortunati.

L’Inter avrà due giorni di riposo in questo week end: la preparazione del derby ricomincerà lunedì quando però ad Appiano Gentile mancherà ancora un bel numero di nazionali. Stefano Sensi e Francesco Acerbi sono ristabiliti dai rispettivi infortuni e se il primo è considerato una riserva, lo stesso non si può dire per il secondo. Il Corriere dello Sport approfondisce quello che sarà forse l’unico dubbio di formazione per Inzaghi.

Francesco Acerbi

L’olandese è favorito per un discorso solo di condizione fisica ma il titolare resta l’italiano: De Vrij sembra tornato il muro elegante del secondo anno di Conte, quello dello Scudetto, e con lui in campo i nerazzurri non hanno ancora subìto goal in questa stagione. Insomma si ha la sensazione che Acerbi dovrà sgomitare per ridiventare a tutti gli effetti il titolare anche se lavorerà sin da subito ad Appiano ed è per di più imbattuto in 4 match contro il Milan.

L’articolo Verso il derby: Inzaghi alle prese con un ballottaggio in difesa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG