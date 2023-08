Sandro Sabatini ha detto la sua alla vigilia del campionato, con Napoli e Juve come favorite a contendersi lo Scudetto

Su calciomercato.com, Sandro Sabatini fa il suo pronostico sul campionato e su quali squadre potranno contendersi lo Scudetto. Il giornalista non ha dubbi, saranno Juve e Napoli.

SCUDETTO– «Sul podio, 3a piazza e medaglia di bronzo, ci va la Lazio dei “litigarelli” Lotito e Sarri. Ma aver preso Rovella anzichè Ricci non sposta nulla (anzi…). La sfida vera, decisiva, si gioca nel confronto tra Milinkovic-Savic e Kamada.

2° posto o scudetto bis per il Napoli? Il brasiliano Natan e lo spagnolo Gabri Veiga sono meno determinanti di chi siede in panchina. È nel duello a distanza tra Spalletti e Garcia che si svilupperà il confronto tra l’anno scorso e l’anno che verrà. La squadra resta forte, fortissima. Nettamente superiore se Kvara e Osimhen ripeteranno le fiammate dello scudetto.

Ma proprio per lo scudetto sarebbe affascinante sognare un SuperBowl all’italiana. Quindi spareggio tricolore “bianco-nero-azzurro” tra il Napoli, appunto, e la Juventus che promette di ritrovare Chiesa più Pogba e sicuramente di non rimpiangere i tre più deludenti dell’anno scorso (Bonucci, Paredes e Di Maria). Il mix dei giovani promette bene, anche perchè Fagioli, Weah e Cambiaso sono più che semplici “giovani”. E la settimana lunga, senza Europa, sarà triste per le storiche abitudini ma proficua per il lavoro di Allegri»

