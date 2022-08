Seconda maglia Cremonese 2022/23, presentata quest’oggi la nuova divisa della squadra lombarda – FOTO

La Cremonese ha presentato oggi la nuova seconda divisa che la squadra indosserà nella stagione 2022/23.

IL COMUNICATO – «Nel gergo calcistico la maglia Away, detta anche “da trasferta” è chiamata: la “seconda maglia”. Nella realtà, per la stagione 2022/23, quella che sancisce il nostro ritorno in Serie A, Cremonese e lo sponsor tecnico Acerbis hanno scelto di realizzare e riproporre in chiave moderna la storica “prima maglia” del club: bianca con colletto lilla. Un richiamo forte alle nostre origini voluto anche per celebrare il 120° anniversario della fondazione della società, che cadrà il prossimo 24 marzo 2023. Una scelta che evoca le nostre radici e ricorda figure leggendarie della storia della Cremo, a cominciare da Giovanni Zini.

Una maglia che, come la grigiorossa, significa spirito di appartenenza ad un club antico e glorioso».

