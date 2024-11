I nerazzurri sembravano intenzionati a non prendere parte attivamente al mercato invernale ma le cose potrebbero cambiare. In un contesto calcistico italiano caratterizzato da una lotta serrata per lo Scudetto, la finestra di mercato invernale potrebbe riservare sorprese interessanti per i tifosi dell’Inter. La squadra nerazzurra si prepara ad affrontare delle sfide cruciali sia sul campo che sul mercato dei trasferimenti, puntando ad innalzare ulteriormente il proprio livello. Cambiamenti all’orizzonte I nerazzurri stanno trovando più difficoltà del previsto nella difesa del titolo di campioni d’Italia e questo potrebbe essere dovuto anche all’età media della squadra che è la più alta della Serie A. La nuova proprietà lavorerà nei prossimi mesi per farla scendere. I piani Contrariamente a quanto vociferato finora, già l’imminente mercato invernale potrebbe vedere l’Inter scendere in campo. Le indiscrezioni suggeriscono che i nerazzurri possano assicurarsi un difensore centrale di qualità, capace di prendere il posto del possibile […]

