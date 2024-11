Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante il futuro della mediana nerazzurra. Le strategie e le mosse di mercato delle grandi squadre sono sempre sotto la lente d’ingrandimento degli appassionati e degli addetti ai lavori. L’Inter si sta muovendo con decisione, tenendo d’occhio una pedina centrale del tabellone della Serie A per un trasferimento che potrebbe rivelarsi decisivo. La situazione L’organico allenato da Simone Inzaghi è molto profondo ma evidenzia ancora alcune mancanze. La prossima sessione estiva sarà quella in cui scenderà in campo la nuova proprietà: Oaktree vuole ringiovanire la rosa e sono previsti investimenti sia in difesa che in attacco. Chi parte Sono certe le partenze di Arnautovic e Correa ed è probabile quella di De Vrij: tutti questi hanno il contratto in scadenza a giugno 2025. Almeno 2 di questi andranno sostituiti con elementi più giovani; non si può escludere però che ci sia anche qualche cessione […]

Leggi l’articolo completo L’Inter tenta il colpo a sorpresa: il nuovo centrocampista gioca nella capitale?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG